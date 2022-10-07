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Жизнь

ТАСС: Нобелевской премии мира удостоили российский «Мемориал*" и правозащитников из Белоруссии и с Украины

Нобелевскую премию мира 2022 года присудили российскому центру «Мемориал*", белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.

Норвежский Нобелевский институт в Осло
Норвежский Нобелевский институт в Осло
Wikimedia Commons

Норвежский Нобелевский комитет отметил трех кандидатов из Белоруссии, России и Украины.

" Своими настойчивыми усилиями во имя человеческих ценностей, антимилитаризма и принципов законности лауреаты этого года возродили и почли представления Альфреда Нобеля о мире и братстве народов — представления, наиболее востребованные в сегодняшнем мире", — заявили в комитете.

Также в Осло подчеркнули, что премию мира вручат за «представление гражданского общества в своих странах». Лауреаты должны были продемонстрировать значение гражданского общества для дела мира и демократии.

* - ликвидирован по решению суда, признан иноагентом.

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