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Жизнь

Татаро-монголы и крестьяне: что происходит на фестивале «Белоярская крепость»

9 июля проходит фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость».

"Белоярская крепость"
"Белоярская крепость"
Екатерина Карзова

На фестиваль реконструкты приехали из Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби и других городов края. Новосибирск тоже не остался в стороне.

Здесь представлены несколько эпох. Например, некоторые участники одеты в костюмы времен Северной войны, крестьянские «наряды» 10-го века. Среди участников есть один «татаро-монгол».

Фестиваль проходит у Белоярской крепости. Организаторы собирают средства на ее восстановление после пожара и для завершения строительства.

Информация о том, как поддержать проект есть на сайте благотворительного фонда «Сердолик».

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