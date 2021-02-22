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Жизнь

Тату между ноздрей. Алтайские орнитологи придумали уникальный способ защиты редких птиц от браконьеров

Алтайским краснокнижным соколам сделают татуировки, чтобы уберечь их от браконьеров, рассказал руководитель Центра содержания, разведения и реабилитации редких хищных птиц «Тайгун» Артем Кучер в интервью ТАСС.

Балобан, сокол
Балобан, сокол
ru.wikipedia.org

Татуировку с надписью «SOS 22» будут набивать соколам-балобанам между ноздрей — на восковице. А вторую наколку птицам нанесут на лапу. Этот рисунок продублирует номер кольца, которое используют для защиты сейчас. Такое изменение во внешнем облике сделает нашу птицу нетоварной.

«Это процедура быстрая, практически безболезненная, поэтому наркоз птицам делать не придется. Основная сложность заключается в том, что нужно зафиксировать сокола. Далее ему уберут все лишние перышки на месте предполагаемой татуировки, все продезинфицируют, напишут текст татуировки гелевой ручкой, а потом и сделают ее саму. Делать это будет обычный тату-мастер», — рассказал Кучер.

Выпуск соколов-балобанов на волю в Барнауле.
Выпуск соколов-балобанов на волю в Барнауле.
Анна Воробьева.

Первыми в соколином питомнике «Тайгун» сделают татуировки птенцам соколов-балобанов. Их подсадят в существующие гнезда в дикой природе уже в мае 2021 года.

Значение тату

Птицам набьют надпись «SOS 22». Во-первых, это международный призыв о помощи. Во-вторых, номер региона, в котором выпущена птица.

С помощью такой татуировки орнитологи смогут отслеживать перемещение птицы и места гнездования. Также татуировка сделает сокола нетоварным и защитит от браконьеров, которые отлавливают их и продают их в страны Ближнего Востока для охоты.

«Сейчас всех птиц, выпускаемых из питомников, кольцуют: соколам в питомниках делают несъемные кольца на лапы, но на самом деле они легко срезаются и птицу можно после этого продать на рынке», — сказал Кучер.

Соколы в дикой природе

В Алтайском крае ежегодно выпускают балобанов на волю. Однако свидетельств выживания этих птиц в дикой природе нет. Артем Кучер уверен, что они либо погибают, либо попадают в руки браконьерами.

Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов.
Александра Фоменко.

По его словам, в Алтайском крае в дикой природе есть только одно гнездо соколов-балобанов, в котором живет пара птиц. Все остальные — всего около 200 особей — живут на территориях двух алтайских питомников.

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