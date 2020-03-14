Обладатели татуировок рискуют остаться без хорошей работы

Сервис по поиску работы SuperJob.ru установил взаимосвязь между наличием татуировки у кандидата на высокооплачиваемую вакансию и настроем работодателя взять его в штат. Исследование показало, что шансов у молодых ребят «с рисунками на теле» гораздо меньше.

Специальный опрос работодателей показал, что в 14% случаев они не готовы принять на работу человека с татуировкой. Особенно негативно относятся к этому в торговле и клиентском сервисе.

Четверо из 10 руководителей компаний относятся к тату отрицательно, а одобряют их — лишь 29%.

Напомним, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко на днях выступил с предложением запретить принимать на работу людей с татуировками. Его инициативу, однако, работодатели категорично не ободряют (около 80%).



Как пишут авторы исследования, за 7 лет россияне в целом не стали чаще мечтать о татуировках. Среди тех, у кого сейчас нет тату, число желающих сделать его снизилось с 14% и 10%. Чаще мечтать о новой татуировке стали лишь те, кто уже имеет одну или несколько.

По данным Superjob, за 7 лет число россиян, которые положительно относятся к татуировкам, выросло незначительно (24% в 2013 году и 29% сегодня).