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Татьяна Гомзякова, банк «Открытие»: «Цифровые навыки, скорость и непрерывное обучение — новая норма для рынка труда»

Трансформация внутренних процессов и бизнеса организаций в пандемию, ориентация на Digital-каналы работы с клиентами изменили требования работодателей к подбору персонала. Об этом на дискуссии «Подготовка кадров для экономики будущего» Красноярского экономического форума — 2021 рассказала Татьяна Гомзякова, вице-президент, директор департамента подбора и развития персонала банка «Открытие».

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова

Сотрудники и руководители начинают больше учиться, а на первый план в списке востребованных компетенций вышли цифровые навыки и гибкие методики управления. «По сравнению с началом 2020 года сотрудники банка стали учиться в 5 раз больше. В 3 раза увеличилось число запросов на обучение от руководителей», — сообщила Татьяна Гомзякова.

«Кроме стандартных требований к качеству банковских продуктов и процессов высокую роль сейчас играет скорость адаптации к рыночным изменениям, то есть скорость создания продуктов и скорость внедрения технологий. В нашем банке мы решаем это за счет ИТ-трансформации и перехода на динамическую модель управления. Ориентация на скорость в любых изменениях и портрете компетенций стала „новой нормальностью“ для рынка труда и организаций будущего», — сообщила Татьяна Гомзякова.

По словам Татьяны Гомзяковой, наиболее востребованными компетенциями руководителей в 2021 году стали способность быстро принимать решения, применять гибкие методики управления, осуществлять кросс-функциональное взаимодействие. Руководители должны быть готовы управлять сотрудниками в удаленном формате и не забыть об операционной эффективности. От сотрудников в новом постпандемическом мире требуются цифровые навыки, толерантность к Digital среде, способность к эффективным онлайн-коммуникациям.

Одним из факторов повышения эффективности становится роботизация организаций. «Роботизация доступна не только для IT-талантов, но и для любого специалиста за счет активного использования low-code и zero-code решений», — отмечает Татьяна Гомзякова.

В 2020 году банк «Открытие» реализовал проект по роботизации. Сотрудники банка запустили более 100 роботов разного уровня сложности, оптимизирующих рутинные процессы. Пройти обучение, придумать и запустить своего робота может сотрудник без специализированного технического образования. «Ключевой навык будущего — это постоянно учиться новому и не бояться перемен», — считает Татьяна Гомзякова.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

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