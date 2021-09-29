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Жизнь

Татьяна Лазарева рассказала о разводе с Шацем и своей болезни

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что развелась с Михаилом Шацем.

Татьяна Лазарева с режиссером Беловой и Михаилом Шацем
Татьяна Лазарева с режиссером Беловой и Михаилом Шацем
wikipedia.org

Одной из причин развода стало заболевание, с которым она борется около семи лет. Артистка страдает перепадами настроения и пьет антидепрессанты, также у нее периодически обостряется язвенный колит.

«У меня всегда было скачкообразное настроение… Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», — рассказала 54-летняя Лазарева на своем YouTube-канале Lazarevatut.

Прожившие вместе более 20 лет супруги сообщали, что не живут вместе уже несколько лет — Лазарева в это время воспитывала дочь в Испании, а Шац помогал старшим наследникам в Москве, пишет «Росбалт».

Сейчас бывшие супруги поддерживают отношения ради общих дочерей.

Татьяна Лазарева — российская актриса, телеведущая, общественный деятель. Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ». Член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». Бывший член Координационного совета российской оппозиции.

Играла играла за команду КВН НГУ (Новосибирск). Участница программы «О.С.П.-студия» с 1996 по 2004 год.

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