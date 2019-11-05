Татьяна Навка пожертвует средства от ледового шоу Анастасии Заворотнюк

«Творческий коллектив компании Navka Show выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу „Руслан и Людмила“ и „Аленький цветочек“ Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат», говорится в заявлении.