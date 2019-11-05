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Жизнь

Татьяна Навка пожертвует средства от ледового шоу Анастасии Заворотнюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка намерена передать вырученные средства от ледового шоу «Аленький цветочек» в помощь семьи ее напарника, фигуриста Петра Чернышова, сообщает «7дней».

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

«Творческий коллектив компании Navka Show выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу „Руслан и Людмила“ и „Аленький цветочек“ Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат», говорится в заявлении.

В поддержку семьи Чернышова пойдут все средства, собранные от проведения шоу в Москве «Аленький цветочек» 10 ноября, пишет bfm.ru.

Супруга Чернышова актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом.

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