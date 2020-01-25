Татьянин день 2020: народные приметы и студенческие ритуалы на удачу

Кто такая святая Татьяна
Татьянин день — церковный праздник, день почтения памяти великомученицы Татьяны, которая жила в III веке в Риме. Она посвятила свою жизнь служению Богу и стала первой среди женщин, которую удостоили рукоположения и возвели в сан диакониссы (особая категория женщин, которые приняли посвящение и несли определенное служение в церкви). В конце жизни святая Татьяна приняла мученическую смерть за веру.
Святая Татьяна занималась духовным просветительством, ее сан предполагал социальное служение. Поэтому верующие считают святую Татьяну покровительницей образования и наук.
Народные приметы в Татьянин день
На Руси в Татьянин день женщины пекли каравай, который обязательно делили между всеми членами семьи. А девушки утром 25 января наряжались и шли на речку — выбивать и мыть половики, сообщает hollydays.ru. Нести коврики обратно им помогали парни. Дома половики развешивали на заборах, чтобы все могли полюбоваться их чистотой и красотой.
Предки приговаривали: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».
Еще в Татьянин день девушки, мечтавшие о замужестве, делали метлу и пытались оставить ее в доме желанного жениха. Это делали аккуратно — так, чтобы будущая свекровь не нашла. А матери парней 25 января в дом старались абы кого не пускать.
Народные приметы о погоде на 25 января
- Морозный и ясный день — к хорошему урожаю.
- Снег 25 января пророчит дождливое лето.
- Красное солнце на закате в Татьянин день — к ветреной погоде.
Приметы на удачу в День студента
- Сессия будет удачнее, если студент на последней странице зачетки нарисует деревенский домик с окошком, дверцей и трубой. Из трубы обязательно должен валить дым, и чем длиннее он будет — тем лучше. Рисовать нужно в Татьянин день, в 12:00.
- В ночь накануне экзамена на учебник нужно положить шоколадку, а утром съесть ее, предлагает m24.ru. Считается, что сладость «впитает» знания и «передаст» студенту.
- Если экзамен выпадает на 26 января, он пройдет быстро и без проблем.
День студента
История праздника уходит в далекое прошлое. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении Московского государственного университета. Церковь рядом с университетом освятили в честь великомученицы Татьяны, и в праздник там проводили богослужения.
Праздник российских студентов утвердили указом президента в 2005 году. Через два года подписали федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России