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Жизнь

Тайна египетских пирамид разгадана

Египетские пирамиды стали примером первого в истории национального проекта, пишет Al Ahram.

Египетские пирамиды из космоса.
Египетские пирамиды из космоса.
vk.com/anton

В возведении пирамид участвовали абсолютно все жители Древнего Египта, стройка длилась 32 года.

Сделать открытие удалось благодаря древнему папирусу — его оставил один из строителей, вырезавший каменные глыбы для пирамид, которые потом перевозили на транспортных судах.

За время строительства фараон создал искусственную реку параллельно Нилу и связал ее с водными каналами и портами, чтобы принимать строительные материалы, пишет «Росбалт».

Пирамида Хеопса была не только его усыпальницей, но и резиденцией.

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