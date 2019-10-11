Тайна египетских пирамид разгадана

В возведении пирамид участвовали абсолютно все жители Древнего Египта, стройка длилась 32 года.

Сделать открытие удалось благодаря древнему папирусу — его оставил один из строителей, вырезавший каменные глыбы для пирамид, которые потом перевозили на транспортных судах.

За время строительства фараон создал искусственную реку параллельно Нилу и связал ее с водными каналами и портами, чтобы принимать строительные материалы, пишет «Росбалт».

Пирамида Хеопса была не только его усыпальницей, но и резиденцией.