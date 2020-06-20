Тайна фамилии и настоящая любовь: ТОП-7 малоизвестных фактов об алтайском поэте Роберте Рождественском

20 июня исполняется 88 лет со дня рождения советского поэта — «эстрадника» Роберта Рождественского. К этому дню altapress.ru подготовил семь интересных фактов о нем, которые вы могли не знать.

Почему Рождественский?

Это не выдуманный красивый псевдоним, а обычные семейные реалии. Мама Роберта, когда тому было 13 лет, познакомилась с Иваном Рождественским. Вскоре пара поженилась, а супруг усыновил будущего поэта, дав ему свою фамилию. Настоящая же фамилия Роберта — Паткевич.

Почему Роберт?

Поэта назвали в честь Роберта Эйхе — советского государственного и партийного лидера, революционера.

Сорок один год с одной единственной

Жена Рождественского — литературный критик Алла Киреева. С ней поэт познакомился, когда перевелся в Литинститут. Алла была его однокурсницей. Поэт покорил ее тем, что был очень добрым, застенчивым, искренним и надежным. О начале их романа Алла говорила очень коротко: «В один прекрасный день что-то случилось. Сразу и на всю жизнь».

Евгений Дятлов и Алена Свиридова в Косихе на фестивале Роберта Рождественского Алиса Батурина

Первое стихотворение — отцу

Свое первое стихотворение Роберт посвятил отцу — Станиславу Петкевичу. Когда мальчику было 5 лет, его родители развелись, в начале войны отец ушел на фронт и погиб, сообщает kulturologia.ru.

Первый сборник и признание всей страны

Во время учебы в Литинституте Рождественский выпустил свой первый поэтический сборник. В 1960-х гг. он стал знаменитостью, его книги разлетались 100-тысячными тиражами. Алла Киреева говорила: «Все было просто: его поэзия, как и творчество других шестидесятников, оказалась созвучна времени, и слава пришла к ним сама».

Песни на его стихи знала вся страна — «Вся жизнь впереди» ВИА «Самоцветы», «Мои года» Вахтанга Кикабидзе, «Эхо любви» Анны Герман, «Позвони мне, позвони» Ирины Муравьевой из фильма «Карнавал» и др.

Рождественский фестиваль в Косихе. 22 июня 2019 Алиса Батурина

Почему ревновала жена?

У поэта появилось множество поклонниц, которые искали с ним встреч. Но сам он этому не только не был рад, но даже стеснялся своей славы — ходил по улицам, прикрывая лицо рукой, чтобы его никто не узнавал. Тем не менее жена очень ревновала его к поклонницам.

Алла Киреева признавалась: «Ревновала не к славе, а к девкам, которые со всех сторон на него вешались и во все стороны тянули. Мне все казалось: сейчас какая-то худенькая — а я всегда полная была! — из-за угла выйдет и уведет». Впрочем, поводов для ревности муж ей не давал.

Награды поэта

Роберт Рождественский был удостоен множеством наград, среди которых — Премия Ленинского комсомола и Государственная премия СССР. Также он стал первым обладателем «Золотого венца» Стружских вечеров поэзии.

Анна Карпова