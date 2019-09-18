Тайна «Железной маски»: кем был самый таинственный узник Бастилии и почему скрывали его лицо

Веками общество волновала тайна арестанта Бастилии, который вошел в историю под именем «Железная маска». О нем почти не осталось сведений: с ним почтительно обращались, а после смерти от него не оставили и следа. Кто это был и за что стал «Железной маской» — в материале altapress.ru.

Что известно о «Железной маске»?

Издание «Наука и жизнь» пишет: достоверных сведений о жизни таинственного узника сохранилось очень и очень мало.

Известно, что в 1679 году в тюрьме Пиньероль содержался заключенный, с которого никогда не снимали маску. С ним почтительно обращались, а он сохранял аристократические привычки: носил изысканное белье, музицировал. Это говорило о знатном происхождении узника.

Через несколько лет комендант этой тюрьмы по имени Сен-Марс получил назначение на острова Святой Маргариты и перевез узника с собой. Впоследствии он стал комендантом Бастилии и снова «захватил» с собой таинственного заключенного.

Маска. Лицо. Дым СС0

«Железная маска» оказался в Бастилии 18 сентября 1698 года. Эту тюрьму он больше уже не покинет. Здесь узник прожил до своей смерти в 1703 году. Своим сокамерникам он ни разу не обмолвился, какое преступление совершил.

«Железной» маска стала уже в легенде об узнике. На самом деле она была черная, бархатная, и только застежки — железные.

После смерти заключенного в его комнате стены выскоблили и заново побелили, мебель сожгли, а золотую и серебряную посуду переплавили.

Решетка. Стена СС0

Кто мог скрываться под маской?

Историки и современники выдвинули множество версий. В «Железной маске» могли «опознать» любую знатную особу, которая жила в XVII веке и о чьей смерти не было достоверных сведений. Было и множество конспирологических версий.

Самая популярная гласила: по маской скрывали старшего брата Людовика XIV. Согласно другой теории, это был внебрачный сын Людовика XIII. Кроме того, предполагали сына английского короля Карла II и куртизанки Люси Вальтерс, а также незаконнорожденного сына Кромвеля. Ходили слухи, что под маской могла скрываться женщина.

Маска. Лицо. Дым СС0

Личность «Железной маски» так и не установили?

Министр Морепа провел расследование и доложил королю Людовику XVI: «Железная Маска» — опасный интриган, граф Эрколь Антонио Маттеоли, министр Карла IV. Этот вывод подтвердили исследования французских и итальянских историков конца XIX — начала XX века.

Маттеоли был свидетелем тайной сделки между Карлом IV и «королем-солнцем» Людовиком XIV, и скорее всего, она сорвалась именно по его вине. Чтобы гарантированно избежать международного скандала, Маттеоли по-тихому схватили и переправили в Пиньероль. Для общественности политика объявили жертвой дорожного происшествия.

Маска. Зеркало СС0

Наконец, если знать исторический контекст, то и маска на узнике становится не такой уж загадочной. В XVI—XVII веках знать очень часто носила маски. Необычным было только то, что ее надели на узника. Во Франции так не делали. А вот в Италии на заключенных маски надевали частенько.

На Маттеоли надели маску, чтобы сохранить тайну его исчезновения. Для него — итальянца — это было обычным делом. А вот французы, видя это, умирали от любопытства.