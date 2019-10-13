Тайны фильма «Джокера»: 7 любопытных деталей, которые вы могли не заметить

Фильм «Джокер» стал одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. Ленте пророчат «Оскара», а критики в один голос восхищаются игрой Хоакина Феникса, показавшего миру столь необычного Джокера. В картине есть отсылки к комиксам, другим фильмам и даже реальным событиям.

1. Название вечернего шоу Мюррея Франклина (в исполнении Роберта Де Ниро) написано точно таким же шрифтом, как и название мультсериала Batman: The Animated Series, пишет kanobu.ru.

2. В фильме показана семья Брюса Уэйна — будущего Бэтмена. В «Джокере» он еще мал и наивен. Кроме того, в картине фигурирует верный слуга семьи Уэйнов — Альфред.

Кадр из фильма «Джокер» Скрин с видео

3. В «Джокере» Роберт Де Ниро играет ведущего комедийного ток-шоу. Это отсылка к его роли в «Короле комедии» Мартина Скорсезе 1982 года. Там его герой через преступление попал на телевидение и вел шоу, пока не рассказал о содеянном. Артур Флек в «Джокере» тоже признается в убийстве в прямом эфире.

4. Юного Брюса Уэйна — будущего Бэтмена — в «Джокере» играет Данте Перейра-Олсон, который до этого в фильме «Тебя никогда здесь не было» играл героя Хоакина Феникса в детстве. Это придает особый смысл сцене, где Артур смотрит на мальчика как на своего родственника, сообщает adme.ru.

5. Год, когда происходят события фильма, прямо не называется. Однако афиши фильмов «Экскалибур» и «Братья Зорро» говорят о том, что это 1981 год. Кроме того, согласно комиксам, родителей Брюса Уэйна убили после киносеанса про Зорро.

Кадр из фильма «Джокер» Скрин с видео

6. Психологическую экспертизу Пенни Флек проводил доктор Бенджамин Стоунер. Этот персонаж был врачом в Аркхэме в многочисленных комиксах 1980-х годов, уточняет sci-fi-news.ru.

7. Тройное убийство, которое совершает Джокер — отсылка к реальной трагедии: преступлению Берни Гетца, стрелявшего в четырех молодых людей, которые, как он утверждал, травили его в нью-йоркском метро. Действия мужчины тогда вызвали резонанс, и он превратился в символ общественного движения.