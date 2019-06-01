Тайны Телецкого озера. Что увидели водолазы при погружении на глубину

На восточном берегу Телецкого озера — недалеко от речки Б. Кобукту — есть небольшой галечный пляж. Это место, где можно безопасно для лодки пристать к берегу среди каменистых берегов. Отсюда и началось глубоководное путешествие дайверов Алтайского биосферного заповедника в бездну Телецкого озера (на алтайском языке — Алтын-кёль).

На глубинах до 3−5 метров можно наблюдать не потревоженную прибоем буро-зеленую водорослевую пленку, покрывающую все камни и коряги толстым слоем и делающую поверхность сглаженной.

По мнению водолазов, самое интересное начинается с пяти метров — отвесная стена, входящая в непроглядную черноту глубин Телецкого. Пропасти, подводные скалы, есть даже каньон. Здесь хорошо видно скалистые ступенчатые уступы, нависающими над головой каменными карнизами. Прозрачность кристально чистой воды доходит до 20 метров.

Дайверы просто «летают» над бездной, у которой много своих неразгаданных загадок.

Легенда об озере

Про озеро сложено множество легенд. Вот одна из них. Великие мира сего послали для людей, проживающих здесь испытание. И опустела тайга, погиб скот, выгорел ячмень. пишет gotoaltay.ru. Многие умирали от голода.

Одному пастуху повезло — он нашел кусок золота размером с лошадиную голову.

Пошел пастух по селам, надеясь выменять что-нибудь съедобное на это золото, но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить.

«Чем же ты отличаешься от обыкновенного булыжника? Что толку от такого богатства, которое не может утолить голод и не может избавить от смерти?!», — воскликнул пастух и выбросил золото в озеро.

С тех пор озеро называется золотым, и горы вокруг него получили название золотых — Алтын.

Может быть, этот огромный слиток и ищут дайверы в своих глубоководных экспедициях.

Люди под водой

Обычно Телецкое очень благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.

Температура на дне озера — не более 3−4 градусов по Цельсию. Даже рыбы, которые обитают в озере, не опускаются на глубину более 100 метров. Скорее всего, происходит «консервация» тел, и они плавают между придонными слоями воды, пишет repin.info.

Существует легенда, что в придонных слоях Телецкого находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Якобы целый отряд в доспехах пошел ко дну в районе мыса Камги, когда они пытались вплавь достичь противоположного берега озера. И якобы кому-то удалось увидеть тела погибших людей и животных, практически не подвергнувшиеся изменению.

Наверняка тайны Телецкого все же будут разгаданы. И ученые, наконец, выяснят, что на самом ли деле находится в глубинных слоях.