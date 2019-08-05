Тайные силы шаманов: над Барнаулом после затяжной жары сверкали молнии и гремел гром

Бесстрашные барнаульцы бросились фотографировать грозу. И их желание вполне понятно — в городе с 5 июля стойко держалась жара вперемежку с дымкой, накрывшей регион из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Многие в шутку разразившеюся грозу с последующим дождем назвали магией шаманов. Дело в том, что 4 августа почти 40 шаманов на священном для народов Байкала острове Ольхон начали проводить обряды по вызову дождя на горящую тайгу в Сибири. Возможно, немного дождя «перепало» и нашему региону.
А если серьезно, то в Алтайском крае 5 августа ожидается переменная облачность, грозы, при грозах местами сильный ливневый дождь, град, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы, град, местами по югу и востоку сильный ливневый дождь, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Ветер восточный с переходом на западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы 12−17 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление 18−23 метров в секунду. Температура днем — до плюс 29 градусов по Цельсию.