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Жизнь

Тайвань заявил о приближении к острову китайских кораблей и истребителей

Тайвань заявил о приближении к острову четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, двух истребителей и военного вертолета.

Истребитель. Пилот.
Истребитель. Пилот.
СС0

Приближение кораблей и истребителей зафиксировали в прилегающем к острову регионе, сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter.

О приближении стало известно 23 ноября примерно в 06:00 (01:00 мск).

«Вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — уточнили в министерстве.

В ходе маневров два истребителя J-16 зашли в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке.

К востоку от острова было зафиксировали появление палубного противолодочного вертолета Ка-28.

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