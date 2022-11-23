Тайвань заявил о приближении к острову китайских кораблей и истребителей

Тайвань заявил о приближении к острову четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, двух истребителей и военного вертолета.

Приближение кораблей и истребителей зафиксировали в прилегающем к острову регионе, сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter.

О приближении стало известно 23 ноября примерно в 06:00 (01:00 мск).

«Вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — уточнили в министерстве.

В ходе маневров два истребителя J-16 зашли в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке.

К востоку от острова было зафиксировали появление палубного противолодочного вертолета Ка-28.