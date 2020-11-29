Театр кукол и Алтайский краеведческий музей запустили виртуально-познавательный проект.

Проект называется «Истории от Деда АЛТАЙведа». Толчком к его появлению стал вынужденный переход к онлайн-работе в связи с пандемией коронавируса.
Главные герои проекта — мудрый, добрый музейный персонаж Дед АЛТАЙвед и Митрофанушка — персонаж спектакля «Недоросль» по одноименной пьесе Дениса Фонвизина, поставленного на сцене театра кукол «Сказка». На вопросы Митрофанушки отвечают музейные специалисты и театральные деятели, которые рассказывают об интересных выставках и спектаклях, уникальных коллекциях и экспонатах, знаменитых людях Алтая.
«Мы считаем, что любовь к малой родине начинает формироваться в детском саду, школе. Основная цель — рассказать об истории Барнаула и Алтайского края через игру, познание. Нам приятно, что в проекте главных героев исполняют профессиональные актеры. Вслед за ними сотрудники нашего музея, которые задействованы в ролике, тоже пытаются включиться в игру», — отметила директор краеведческого музея Наталья Вакалова.
Известно, что уже отсняты первые ролики проекта, а также готовятся сценарии для следующих. Раз в три недели их будут размещать на сайтах и на страницах театра кукол «Сказка» и краеведческого музея в социальных сетях.