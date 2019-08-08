«Подмена реальности»: что барнаульцы думают о плакатах ко Дню города

Администрация Барнаула поделилась макетами праздничных плакатов, которые должны украсить улицы ко Дню города — 2019. Баннеры придумали, основываясь на теме Года театра в России. На них будут фотографии барнаульских театров и яркие моменты спектаклей. Горожане в соцсетях уже обсудили представленные макеты.

Восторга представленные украшения города у жителей не вызвали. Похвального комментария в сообществе Barnaul22, где опубликовали макеты, не было. Барнаульцев больше интересовало, сколько денег потратили на разработку плакатов и зачем их нужно размещать в городе.

«Все здания на этих плакатах это либо эскизы проектов, либо очень старые фотографии. Подмена реальности», — пишет горожанин.

Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org

По информации мэрии, тема театральной жизни города выражается через плакаты о театрах Барнаула, музыкальных заведениях, их репертуарах как исторических, так и современных.

«Размещение плакатов в предпраздничные дни запланировано на рекламных конструкциях. Эскизы могут использовать организации и предприятия города для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий», — говорится на сайте администрации.

Какие плакаты были в 2018 году?

В прошлом году в основу графической темы плакатов положили «многогранность Барнаула и его жителей». На эскизах разместили подписи: «Зеленый город», «Город строителей». «Город музеев» и другие.

Власти показали , какими плакатами украсят Барнаул к празднику. barnaul.org Власти показали , какими плакатами украсят Барнаул к празднику. barnaul.org Власти показали , какими плакатами украсят Барнаул к празднику. barnaul.org Власти показали , какими плакатами украсят Барнаул к празднику. barnaul.org Власти показали , какими плакатами украсят Барнаул к празднику. barnaul.org Власти показали , какими плакатами украсят Барнаул к празднику. barnaul.org

Напомним, в 2019 году День города в Барнауле пройдет 7 сентября.