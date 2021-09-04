«Техническое недоразумение»: в алтайской прокуратуре прифотошопили сотрудников на фото с ветераном

Алтайское отделение организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры опубликовало в Instagram две фотографии, снятые в Барнауле у мемориала памяти погибших во Вторую мировую войну. Подписчики заметили, что на фото что-то не так — сотрудники ведомства кажутся добавленными на изображение позже.

Причем ответственный за аккаунт выложил как исходное, так и сфальсифицированное фото.

Позднее снимки удалили, а профиль стал доступен только для подписавшихся на него.

«Будем проверять этот факт, страницу ведет самостоятельная региональная общественная организация ветеранов прокуратуры Алтайского края. На фото изображены действующие сотрудники прокуратуры вместе с ветераном. Будем разбираться, выяснять кто именно ведет страницу технически», — сказал представитель ведомства в комментарии ТАСС.

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, которая изображена с ветераном и коллегой Денисом Петриком на фото, сообщила «Ридусу», что они действительно отвезли цветы к памятнику вечером 2 сентября и предоставила оригинальную версию фотографии, на которой она была запечатлена одна.

«Уже смеркалось, фото получилось темным, пытались высветлить. Ну, а что из этого получилось, к сожалению, я уже прочитала. <…> Ситуация с фото — это всего лишь техническое недоразумение, и мне крайне неприятно, что на таких вещах кто-то пытается заработать лайки», — заявила Маргарита Мельникова.

В официальном аккаунте краевой прокуратуры есть и другие снимки с Петриком и Мельниковой, на которых они выглядят так, словно их прифотошопили в кадр, отмечает издание.