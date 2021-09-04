4 сентября 24°C
﻿
Жизнь

«Техническое недоразумение»: в алтайской прокуратуре прифотошопили сотрудников на фото с ветераном

Алтайское отделение организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры опубликовало в Instagram две фотографии, снятые в Барнауле у мемориала памяти погибших во Вторую мировую войну. Подписчики заметили, что на фото что-то не так — сотрудники ведомства кажутся добавленными на изображение позже.

Инстаграм.
Инстаграм.
ССО

Причем ответственный за аккаунт выложил как исходное, так и сфальсифицированное фото.

Позднее снимки удалили, а профиль стал доступен только для подписавшихся на него.

«Будем проверять этот факт, страницу ведет самостоятельная региональная общественная организация ветеранов прокуратуры Алтайского края. На фото изображены действующие сотрудники прокуратуры вместе с ветераном. Будем разбираться, выяснять кто именно ведет страницу технически», — сказал представитель ведомства в комментарии ТАСС.

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, которая изображена с ветераном и коллегой Денисом Петриком на фото, сообщила «Ридусу», что они действительно отвезли цветы к памятнику вечером 2 сентября и предоставила оригинальную версию фотографии, на которой она была запечатлена одна.

«Уже смеркалось, фото получилось темным, пытались высветлить. Ну, а что из этого получилось, к сожалению, я уже прочитала. <…> Ситуация с фото — это всего лишь техническое недоразумение, и мне крайне неприятно, что на таких вещах кто-то пытается заработать лайки», — заявила Маргарита Мельникова.

В официальном аккаунте краевой прокуратуры есть и другие снимки с Петриком и Мельниковой, на которых они выглядят так, словно их прифотошопили в кадр, отмечает издание.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость