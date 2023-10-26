Техника не отдыхает. Крупнейшее медучреждение на Алтае обновило оборудование на 37 млн рублей

Менее чем за год Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи получила оборудование для операционных почти на 37,5 млн рублей. В больнице теперь есть четыре новых операционных стола и четыре операционных светильника.

Последнее слово техники

Оснащение хирургических отделений проходит в несколько этапов при содействии регионального правительства и минздрава края. Так в конце 2022 года в больницу поступило два операционных стола.. Их разместили в операционных первого хирургического и гинекологического отделений.

В этом году больница получила три операционных светильника и два операционных стола. Они заменили старое оборудование в операционных второго хирургического и отделения тяжелой сочетанной травмы.

Всего в больнице скорой помощи 17 операционных столов, они находятся на восьми круглосуточных площадках.

Оборудование отвечает последнему слову техники, уверяет главный врач БСМП Андрей Макин. Светильники могут точечно направлять свет. Столы оснащены модульной конструкцией и могут менять положение, подстраиваясь под пациента. Один из них — ортопедический. Также оборудование позволяет вести видеозапись. В дальнейшем врачи смогут показывать записи операций коллегам и студентам.

Новое оборудование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Предоставлено altapress.ru

«Оборудование такого ранга важно для любого стационара, особенно для круглосуточного. Оно обеспечивает комфортной работой всю хирургическую бригаду, от которой зависит жизнь и здоровье пациента», - говорит заведующая операционным отделением Ирина Комлик.

Новые операционные столы не потребуют от врачей дополнительного обучения, уверяет заведующая оперблоком. Они универсальны в работе, просты в санитарной обработке и удобны для любых хирургических бригад: нейрохирургов, травматологов и других.

Дополнительно в конце прошлого года в больницу поступили два эндоскопических комплекса (стойки Stryker) для первого и второго хирургических отделений. «Мы можем надеяться, что качество и количество операций заметно увеличится», - отмечает Ирина Комлик.

Новое оборудование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Предоставлено altapress.ru

Перемены нужны

"Сколько не меняй, а все мало будет», - смеется Андрей Макин.

Действительно, обновлять оборудование в больнице скорой помощи требуется постоянно. Здесь его используют по максимуму, и при такой интенсивной нагрузке техника может прослужить всего пять-семь лет. А если не менять запчасти, то она может выйти из строя еще быстрее. За этот период оборудование морально устаревает и может больше не поддерживаться производителем.

«У врачей есть смены, между которыми они успевают отдыхать. У оборудования же передышек не бывает, его используют утром, днем и ночью», - отмечает заведующая оперблоком ККБСМП Ирина Комлик.

Новое оборудование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Предоставлено altapress.ru

Ежегодно в больницу обращаются за помощью почти 52 тыс. человек, госпитализируют более 20 тыс. пациентов. В 2022 году в стационаре выполнили 12 248 операций, из них 1432 - высокотехнологичной медицинской помощи.

В отличие от других больниц, ККБСМП работает круглосуточно, экстренный стационар оказывает помощь по хирургическому и травматологическому профилям, а также принимает пациентов с кардиологической и гинекологической патологиями.

Специальный вопрос

Получится ли когда-нибудь заменить все оборудование в больнице? На этот вопрос Ирина Комлик отвечает так:



«К сожалению, мы не можем сейчас заменить в один момент все оборудование в больнице. Необходимо поменять еще четыре операционных столах, а также приобрести стерилизаторы совершенно другого уровня. Очень хочется надеяться, что когда-нибудь нам это удастся».