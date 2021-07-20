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Жизнь

«Фанатик-пожарный». Чем известен барнаульский огнеборец-доброволец Евгений Клевакин

В конце XIX века в Барнауле основали вольное пожарное общество. Помог его создать, а затем возглавил Евгений Клевакин — алтайский краевед и общественный деятель. Рассказываем о жизни Евгения Клевакина и объясняем, почему Алтай должен быть ему благодарен.

Евгений Клевакин.
Евгений Клевакин.
peoples.ru.

Евгений Клевакин родился 1 марта 1841 года в семье мастерового Кушвинского завода на Урале. Переехав в 1883 году в Томск, работал смотрителем местной тюрьмы.

С ноября 1887 года его перевели на службу в ведомство Алтайского горного округа, вначале конторщиком Гурьевского завода, а с весны 1889 года — помощником бухгалтера Главного управления Алтайского округа в Барнауле.

Барнаул стал местом, в котором Евгений Клевакин окончательно обосновался после нескольких лет переездов по Западной Сибири. Здесь он во второй раз женился. Его избранницей стала Анна Тузовская.

С 1890-х гг. Клевакин начал участвовать в общественной жизни города, а выйдя в отставку, полностью посвятил себя этой деятельности. С 1901 по 1917 год он работал директором Барнаульского отделения Попечительного о тюрьмах комитета. За эту деятельность его отметили орденом святого Станислава II степени.

Исторические кадры старого Барнаула
Исторические кадры старого Барнаула
foto-history.livejournal.com

Пожарное добровольчество

Значительное время Евгений Клевакин уделял участию в пожарном добровольчестве. В 1893 году он стал одним из основателей Барнаульского вольного пожарного общества, с 1907 по 1910 год возглавлял его команду, а с 1910 года стал главой общества. Дважды ему выпадала почетная миссия представлять барнаульское общество на всероссийских съездах Российского пожарного общества.

Для горожан пожарное общество ежегодно устраивало пользовавшийся популярностью праздник с гулянием.

«Фанатик-пожарный, не по своим почтенным летам все еще обладающий живым огнем деятельности», — так выделяли современники эту сторону деятельности Евгения Клевакина.

За деятельность в пожарном добровольчестве в 1904 году он удостоился ордена святой Анны III степени, а в 1910 году получил от членов общества звание почетного пожизненного начальника команды. Продолжением пожароохранной деятельности стала организация Клевакиным обществ взаимного страхования от огня в Барнауле, Бийске и Новониколаевске.

Старый Барнаул.
Старый Барнаул.
из открытых источников в интернете

Помимо пожарной деятельностью, Клевакин также занимался алтайским монархическим движением. В августе 1907 года он выступил одним из создателей отдела партии «Союз русского народа» в Барнауле, став его первым председателем.

После Февральской революции Клевакин резко прекратил свою общественную деятельность — сказалось восприятие его обществом, как представителя монархического движения. Предположительно, в 1918 году он переехал из Барнаула в село Колыванское Змеиногорского уезда. Последние сведения о жизни Клевакина датируются февралем 1919 года.

После себя Евгений Клевакин оставил богатое рукописное наследие, сформировавшееся на протяжении всей его жизни. Большую его часть составляют воспоминания, дневники и письма, в совокупности охватывающие почти 40-летний период. В них можно найти разносторонние описания повседневной жизни и службы на Урале и Алтае.

Кроме того Клевакин был автором корреспонденций в сибирские газеты о жизни Барнаула. Его публикации в специализированной пожарной периодике начала XX века представляют интерес для истории барнаульского пожарного дела.

Анна Карпова

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