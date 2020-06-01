Tele2 доставляет SIM-карты в Барнауле за один час.

Tele2 расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту в течение часа после заказа. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения в приложении «Мой Tele2».

На фоне мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции число интернет-заказов SIM-карт Tele2 в Барнауле в апреле 2020 года выросло в три раза по сравнению с мартом 2020 года. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку заказов барнаульским абонентам из своего интернет-магазина, Tele2 заручилась поддержкой сервиса «Яндекс.Такси».

После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса — координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят регулярную дезинфекцию. Водители пользуются масками и антисептиком. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию по активации. Весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. Клиент после получения самостоятельно регистрирует SIM-карту и пополняет счет. Доставка SIM-карт с помощью сервиса «Яндекс.Такси» действует в пределах Барнаула, а также в Белокурихе, Рубцовске, Камне-на-Оби и Бийске.

Николай Лапшин,

коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

В условиях роста онлайн-заказов в нашем интернет-магазине нам важно сохранить качество обслуживания и уменьшить срок доставки. Партнерство с одним из лидеров рынка такси позволяет нам позаботиться о безопасности клиентов, предложить им новый сценарий доставки, сохранив высокое качество сервисов, и усилить фокус на онлайн-подключениях. В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси и занимает в среднем полчаса.

ООО «Т2 Мобайл». ОГРН 1137746610088. Юридический адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33.