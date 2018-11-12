Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали 10 лучших социальных предпринимателей.

Tele2 фонд «Навстречу переменам» подвели промежуточные итоги IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал вышли 10 проектов из 9 регионов России. Авторы представят свои бизнес-идеи в Москве 22 ноября.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» — помочь людям и организациям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке Tele2, группы компаний Viasat и газеты Metro.

В финал вышли 10 лучших социальных проектов. Их авторы 22 ноября приедут в Москву, где жюри определит пять победителей. Каждый из них получит от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. При этом все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

Основные направления работ финалистов, претендующих на гранты, — обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация дополнительного образования и досуга, поддержка подростков и родителей, попавших в особую жизненную ситуацию.

В жюри конкурса входят: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World, Софья Брейтхольц, директор международного фонда Reach for Change, Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также проекты оценивает детское жюри.

С 15 апреля по 15 июня 2017 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 298 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 126 наиболее перспективных проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 51 лучшую работу.

Финалистами конкурса социальных предпринимателей в 2018 году стали:

Ирина Белозерова ( Архангельск). Специальная продукция для недоношенных детей «Шерстяная терапия». Ксения Зарицкая и Елена Мандрик ( Москва , Екатеринбург). Онлайн-платформа по развитию навыков поведения в экстренных ситуациях для родителей и детей. Надежда Калинина и Ольга Тверская ( Пермь). Помощь особым детям в освоении социокультурных пространств. Елена Максимова и Павел Максимов ( Тула). Подготовка детей с нарушениями слуха к ЕГЭ. Юрий Мосенжник ( деревня Шутово , Псковская область). База отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми. Алексей Соколов и Вероника Копосова ( Новосибирск). Приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей. Марина Струльникова и Андрей Редькин ( Ульяновск). Адаптивная платформа дополнительного образования с элементами геймификации для детей 6−10 лет. Александра Фешина ( Москва). Помощь родителям при потере ребенка во время беременности , родов или в первые месяцы его жизни. Александрина Хаитова ( Екатеринбург). Виртуальная служба социального и психолого-педагогического сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями , доступная даже в удаленных населенных пунктах. Елена Яремина и Михаил Шалепо ( Санкт-Петербург). Образовательно-просветительская программа обучения навыкам первой помощи.

Также на церемонии награждения объявят лучших журналистов, участников конкурса для представителей СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. Свои статьи и репортажи о социальных проектах в России прислали 146 участников, которые состязались в следующих номинациях: лучшая публикация, лучший телесюжет, интервью, лучший радиорепортаж. Экспертный совет, состоящий из журналистов, специалистов компаний Viasat, Tele2 и некоммерческих организаций, отобрал 10 полуфиналистов в каждой номинации. 22 ноября жюри объявит призеров: победители получат премию 30 000 рублей, а обладатели 2-го и 3-го места — подарки от партнеров фонда. В жюри конкурса #ГЕРОИПЕРЕМЕН вошли Евгения Шохина, директор фонда поддержки социальных проектов, Сергей Доля, блогер, фотограф, ресторатор, Мария Большакова, журналист, эксперт фонда развития региональных социальных программ «Наше будущее».