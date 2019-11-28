Tele2 обеспечила покрытие 4G в крупных торговых центрах Барнаула

Tele2 обеспечила indoor-покрытие торгово-развлекательных центров «Европа» и «Алтай». Качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет теперь доступны на каждом из 120 000 квадратных метров торгово-развлекательных центров.

Для обеспечения полного покрытия ТРЦ использовано indoor-решение с применением архитектуры мультистандартной распределенной антенной системы, которое предназначено для создания качественного приема сетей в больших помещениях сложных конфигураций. В рамках проекта Tele2 установила 38 антенн, 6 радиомодулей и проложила более 900 метров оптического и 1900 метров фидерного кабеля. Инсталляция этих систем призвана обеспечить стабильное качество связи и высокие скорости передачи данных даже в часы наивысшей нагрузки.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае: