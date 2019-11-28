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Tele2 обеспечила покрытие 4G в крупных торговых центрах Барнаула

Tele2 обеспечила indoor-покрытие торгово-развлекательных центров «Европа» и «Алтай». Качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет теперь доступны на каждом из 120 000 квадратных метров торгово-развлекательных центров.

Tele2 обеспечила покрытие 4G в крупных торговых центрах Барнаула
Tele2 обеспечила покрытие 4G в крупных торговых центрах Барнаула
Источник: компания Tele2

Для обеспечения полного покрытия ТРЦ использовано indoor-решение с применением архитектуры мультистандартной распределенной антенной системы, которое предназначено для создания качественного приема сетей в больших помещениях сложных конфигураций. В рамках проекта Tele2 установила 38 антенн, 6 радиомодулей и проложила более 900 метров оптического и 1900 метров фидерного кабеля. Инсталляция этих систем призвана обеспечить стабильное качество связи и высокие скорости передачи данных даже в часы наивысшей нагрузки.

Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

Более половины трафика наши клиенты потребляют внутри помещений. Но часто именно в городских постройках радиоволны встречают препятствия в виде стен, потолков, стекол. Чем большее количество препятствий преодолевает сигнал, тем слабее он становится. Поэтому мы активно развиваем сетевую инфраструктуру там, где наши абоненты проводят значительную часть времени. Современное indoor-решение позволяет строить масштабируемые системы связи внутри любых помещений, обеспечивая стабильный и качественный сигнал в зданиях любой архитектуры и конфигурации.

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