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Tele2 подготовила 11 вариантов подарков ко Дню всех влюбленных

Tele2 предлагает жителям Алтайского края выбрать функциональный и выгодный подарок для себя и своей второй половинки ко Дню всех влюбленных. В феврале 2020 года в фирменных салонах связи клиенты могут приобрести второй смартфон одного из популярных брендов за полцены.

Tele2 предлагает выбрать подарок ко Дню всех влюбленных.
Tele2 предлагает выбрать подарок ко Дню всех влюбленных.
Фото предоставлено компанией Tele2.

До 16 февраля 2020 года в большинстве салонов связи оператора каждый желающий может приобрести смартфон по специальной выгодной цене. При покупке популярных моделей брендов Huawei клиенты получают второй гаджет со скидкой 50%. При выборе второго смартфона оператор предлагает посетителям обратить внимание также на модели Samsung Galaxy и 4G-смартфоны Tele2.

Кроме того, дополнить подарок своей второй половинке клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных к празднику предложениях программы лояльности «Больше». Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского — это и многое другое абоненты могут получить совершенно бесплатно, активировав предложения на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2». Также до 16 февраля при совершении любой операции в салоне связи Tele2 клиенты получат валентинку с QR-кодом для скачивания праздничной digital-маски в Instagram.

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