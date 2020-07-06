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Tele2 предоставляет самый быстрый интернет в Кызыле

Tele2 продемонстрировала лучшие показатели скорости передачи данных и разборчивости речи во время тестирования качества связи ФГУП «Главный радиочастотный центр». Исследование проводилось с 8 апреля по 15 мая 2020 года на территории столицы Тувы.

Во время теста использовался автоматический комплекс TEMS Automatic и SIM-карты операторов связи, развивающих собственную инфраструктуру связи в регионе. Маршрут движения охватывал магистральные дороги, городские улицы, жилые микрорайоны и дворовые территории.

По результатам измерений Tele2 показала лучшую среднюю скорость передачи данных от базовой станции к абоненту — почти 7,5 Мбит/сек. Это на 2 Мбит/сек. больше, чем у ближайшего конкурента и в полтора раза выше, чем средняя скорость всех операторов. По скорости передачи данных от абонента к базовой станции у Tele2 второй результат с отставанием от конкурента всего на 5%. Во время теста качества соединения также оператор продемонстрировал минимальную долю неуспешных сессий передачи данных — всего 1,5%.

При оценке качества голосовой связи наиболее высокая разборчивость речи во время голосовых соединений была также зафиксирована у Tele2. Оператор показал лучшие результаты и по доле речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи — всего 0,5%, и по доле обрывов соединения.

Результаты и протоколы тестирования опубликованы на сайте качествосвязи.рф.

Виталий Чернышов,
директор филиала Tele2 в республиках Хакасия и Тува:

Мы второй раз подряд демонстрируем лучшую скорость передачи данных от базовой станции к пользователю по итогам тестирования качества связи ФГУП «Главный радиочастотный центр». В августе 2017 года мы тоже лидировали по этому показателю. Однако с того времени мы увеличили среднюю скорость более чем в два раза. И сделали это в условиях роста числа клиентов и потребления мобильного интернета. Результаты тестирования мы воспринимаем как хорошую оценку работы технической службы в регионе. Только с начала этого года мы запустили в республике более 30 новых базовых станций 4G/LTE, а на существующих применили технологии, которые позволяют существенно повысить скорость мобильного интернета для пользователей.

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