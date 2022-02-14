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Жизнь

Tele2 представила подборку книг ко Дню влюбленных

Tele2 и крупнейший книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») представляют подборку электронных и аудиокниг ко Дню всех влюбленных. В нее вошли исторические и современные любовные романы, которые наиболее популярны у читателей.

Tele2 представила подборку книг ко Дню влюбленных
Tele2 представила подборку книг ко Дню влюбленных
Источник: Tele2

Компании составили рейтинг самых востребованных книг о любви. Пользователи подписки «Премиум» чаще всего выбирали: роман Элизабет Гилберт о молодых героинях в театральном мире Нью-Йорка 1940-х «Город женщин» (16+), мистическую сагу Кэтрин Бэннер «Дом на краю ночи» (16+), знаменитый английский классический роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (18+).

В литературной подборке ко Дню всех влюбленных — роман Анны Тодд «Самые яркие звезды» (16+), остросюжетная мелодрама Карен Уайт о тайнах прошлого «Особняк на Трэдд-стрит» (16+), романтическая история Рейчел Липпинкотт о первой любви в стенах больницы «В метре друг от друга» (16+). Для поклонников творчества итальянского писателя Федерико Моччиа, чьи произведения были не раз экранизированы, — заключительный роман популярной трилогии «Три метра над небом. Трижды ты» (18+).

В подписке также можно найти книги о психологии отношений: бестселлеры от основателя эмоционально-фокусированной терапии Сью Джонсон «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» (12+) и «Чувство любви» (16+). Это книга о том, как сохранить любовь и восстановить эмоциональную близость в паре.

Топ-10 популярных книг о любви, которые доступны в стандартной подписке «Книги MyBook»:

  1. «Сумасшедшая любовь», Мэри Энн Марлоу (16+)
  2. «Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд (16+)
  3. «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл (12+)
  4. «Поющие в терновнике», Колин Маккалоу (16+)
  5. «Любовь во время чумы», Габриэль Гарсиа Маркес (16+)
  6. «Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир (16+)
  7. «Чувство и чувствительность», Джейн Остин (12+)
  8. «Гордость и предубеждение», Джейн Остин (12+)
  9. «Грозовой перевал», Эмили Бронте (16+)
  10. «P.S. Я люблю тебя», Сесилия Ахерн (16+)

С услугой MyBook клиенты Tele2 получают доступ к каталогу электронных и аудиокниг. В нем собраны тысячи произведений разных жанров: любовные романы, детективы, фантастика, классическая литература, книги для детей, бизнес-литература. Клиентам доступны два варианта подписки, которые отличаются наполнением. «Книги Премиум MyBook» включает более 320 тыс. книг, «Книги MyBook» — 243 тыс. книг.

Возрастное ограничение: 18+

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