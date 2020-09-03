Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД

Tele2 и РЖД реализовали первый полномасштабный коммерческий проект по геоаналитике в транспортной отрасли. С помощью уникальной технологии расчета статистики по пассажиропотоку эксперты Tele2 выделили поездки на разных видах транспорта: авиа-, ж/д и автотранспорте. Оценка показала, что жители анализируемых городов предпочитают путешествовать по автотрассам — в среднем на них приходится более 80% всех поездок, но их доля год от года снижается.

Целью проекта для РЖД стала оценка эффективности расписания поездов, а также разработка предложений по изменению расписания. Результаты исследования лягут в основу дальнейшего анализа и детального прогноза пассажирских перевозок на основании моделей математической оптимизации, формирующих рекомендации по изменению расписания.

В исследовании Tele2 изучался пассажиропоток между 81 парой российских городов в 2018—2019 гг. и I квартале 2020 года. По заказу РЖД Tele2 учитывала поездки жителей городов центральной части России, Поволжья, Черноземья, Северо-Запада, Сибири, юга. Например, исследовались такие пары городов, как Ростов-на-Дону — Краснодар, Санкт-Петербург — Великий Новгород, Ярославль — Вологда, Екатеринбург — Челябинск, Новосибирск — Кемерово и другие. Объектом расширенного анализа стали поездки из Москвы: команда Tele2 проработала 21 направление — из столицы в Воронеж, Тамбов, Ярославль, Сочи, Казань, Волгоград, Новосибирск, Краснодар и другие населенные пункты. Сравнительный анализ проводился в помесячной разбивке и позволил увидеть пики пассажиропотока на разных видах транспорта.

По данным исследования, на путешествия по автотрассам в среднем приходится более 80% всех поездок, но их доля год от года снижается. Это обусловлено в том числе тем, что на многих направлениях появились скоростные дневные поезда. Запуская их на новых маршрутах, РЖД предлагает альтернативу автомобилям и автобусам.

В 2018 и 2019 годах наиболее массовыми направлениями оказались пригородные поездки в Московской зоне (например, Москва — Коломна), а также маршруты Самара — Тольятти, Краснодар — Ростов-на-Дону, Москва — Воронеж и другие.

Самым богатым на поездки по стране в 2018—2019 годах оказался август: на него пришлось 15% всех путешествий в 2018 году и 13,6% - в 2019-м. Наименее охотно россияне выезжают за пределы домашних регионов в феврале.

Расчёт был выполнен на основе обезличенных данных о поездках абонентов Tele2 между городами с помощью технологии «приземления» перемещений людей на графы дорог (map matching). Затем на основе моделей машинного обучения результаты исследования экстраполировали на все население. Таким образом, итоги анализа стали применимы ко всем жителям этих городов.

Антон Мерзляков,

директор по аналитике больших данных Tele2: