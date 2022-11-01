1 ноября
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Жизнь

Tele2: самые активные пользователи интернета в старшем поколении — люди в возрасте от 62 до 75 лет

Tele2 ко Дню бабушек и дедушек проанализировала, как представители старшего поколения пользуются услугами связи и мобильным интернетом в этом году. Выяснилось, что самые активные пользователи цифровых услуг — люди в возрасте от 62 до 75 лет. Они лидируют и по продолжительности разговоров — дольше всего общаются с детьми и между собой, — и по количеству потребляемого интернет-трафика.

Люди старшего поколения – активные пользователи цифровых технологий.
Люди старшего поколения – активные пользователи цифровых технологий.
Фото: пресс-служба Tele2

Ко Дню бабушек и дедушек аналитики big data Tele2 выяснили, как представители старшего поколения в возрасте от 56 до 100 лет пользуются услугами связи и мобильным интернетом. В компании проанализировали общение в трех возрастных группах: мужчины от 62 до 75 лет, женщины от 56 до 75 лет, представители обоих полов в возрасте от 76 до 90 лет и люди старше 90 лет.

Так, люди в возрасте от 62 до 75 лет лидируют по продолжительности разговоров. При этом женщины разговаривают по телефону в 2,8 раза дольше мужчин. Представители обоих полов этой возрастной категории чаще всего звонили людям в возрасте от 31 года до 45 лет — скорее всего, детям.

Примечательно, что с дочерями родители говорят по телефону дольше: на разговоры с ними женщины тратят 65% времени от общей продолжительности разговоров, мужчины — 57%. Мужчины в возрасте от 62 до 75 лет часто звонят своим женам — на них приходится 19% времени от общего количества разговоров. Они нередко беседуют с друзьями-сверстниками — такие разговоры занимают 15% времени звонков по мобильному телефону.

Второе место по продолжительности разговоров заняли клиенты в возрасте от 56 лет до 61 года. Их собеседники не поменялись — это все так же дети (31−45 лет) и сверстники. Любопытно, что женщины этой возрастной категории тратят на разговоры в 1,9 раза меньше времени, чем представительницы более зрелой аудитории — от 62 до 75 лет.

Люди старшего поколения — активные пользователи цифровых технологий. Примерно 47% абонентов Tele2 в возрасте 56 до 100 лет пользуются интернетом. Больше всего интернет-трафика потребляют люди в возрасте от 62 до 75 лет. На эту возрастную категорию приходится 81% от общего трафика, израсходованного мужчинами старшего поколения в 2022 году. У женщин этого возраста показатель составил 51% от общего объема потребления.

При этом в каждой возрастной категории женщины больше пользуются интернетом, чем мужчины. Самый большой разрыв в потреблении интернет-трафика наблюдается в возрастной группе от 57 лет до 61 года: на женщин пришлось в 8,5 раза больше гигабайтов, чем на мужчин.

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