Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии

Tele2 запустила возможность оплаты домашнего интернета и телевидения, видеосервиса Wink, мобильного и домашнего телефона от «Ростелекома» в своих салонах по всей России. Средства зачисляются мгновенно.

В салонах связи Tele2 стала доступна оплата услуг «Ростелекома» без комиссии. Сервис реализован на базе платежных шлюзов QIWI. Оплатить можно интернет и телевидение, онлайн-кинотеатр Wink, домашний или мобильный телефон. Платеж производится по лицевому счету за интернет или телевидение и по номеру телефона за услуги домашнего телефона или сотовой связи. Зачисление внесенных средств происходит мгновенно.

В салонах связи Tele2 можно также приобрести оборудование «Ростелекома» для «умного дома». С начала года продажи таких устройств в рознице оператора увеличились в 8 раз. Повышенным спросом пользуются оборудование для IPTV, а также системы видеонаблюдения. До 31 августа в розничной сети Tele2 действует специальное предложение, позволяющее получить устройства от «Ростелекома» по особо выгодной цене. Подробнее об акции на сайте.

В магазинах Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.