Tele2 завоевала Гран-при и 10 наград Effie Awards Russia

Tele2 завоевала Гран-при престижной премии в маркетинге Effie Awards Russia за устойчивый успех коммуникационной платформы «Другие правила». Бренд Tele2 также завоевал четыре золота, два серебра и четыре бронзы. Это опережает совокупный результат других мобильных операторов.

Эксперты присудили Гран-при Effie Awards Russia за коммуникационную платформу «Другие правила» в номинации «Бизнес-вызовы. Устойчивый успех». Уже пять лет она является основой философии Tele2 и определяет подход компании к ведению бизнеса. В рамках «Других правил» Tele2 регулярно запускает инновационные продукты. Они стали драйверами для всего телеком-рынка и были скопированы другими игроками. Tele2 остается трендсеттером в категории телеком и самым быстрорастущим оператором в мире.

Всего проекты Tele2 отметили в десяти номинациях: бренд завоевал четыре золота, два серебра и четыре бронзы. Наградой высшего достоинства члены жюри отметили устойчивый успех коммуникационной платформы «Другие правила». Еще три золота — за проект «Минуты — новая валюта Tele2» (в двух номинациях — «Телекоммуникации. Интернет» и «Запуск нового продукта или услуги») и «Киноминуты» в коллаборации с видеосервисом Wink. Эти проекты продвигают уникальную возможность клиентов оператора тратить минуты по-новому — менять их на кофе, кино и скидки на смартфоны.

Tele2 получила серебряную награду за проект «Минуты — новая валюта Tele2» в номинации Brand Experience online & offline. Еще одно серебро — у «Вечных минут и Гб» в номинации «Телекоммуникации. Интернет». Проект делает акцент на том, что клиенты Tele2 могут копить и пользоваться перенесенными минутами и гигабайтами без ограничений по времени, автоматически и бесплатно.

Сериал «Служба поддержки Tele2» завоевал две бронзы в категориях «Корпоративная репутация» и Branded Content. Он посвящен работе клиентского сервиса и основан на реальных примерах обращений клиентов. Истории абонентов Tele2 были сняты в самых разных жанрах — от романтической комедии до триллера.

Еще двух бронзовых наград удостоился проект «Урбан-Баттл» в номинациях Community Marketing и «Спортивный маркетинг». В 2021 году соревнования Tele2 для поклонников экстремальных видов спорта охватили семь городов России. Райдеры, паркурщики и другие экстремалы состязались и тестировали скорость мобильного интернета от Tele2.

Премия Effie Awards Russia − национальный этап международного конкурса Effie Worldwide, который проводится с 1968 года в 52 странах. Мероприятие призвано развивать рекламную индустрию на примере лучших кейсов и передовых трендов. Среди участников и членов жюри российского этапа − ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.