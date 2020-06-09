Tele2 завоевала шесть наград на конкурсе «Серебряный Меркурий».

Tele2 получила золото в номинации «Лучшая кампания в социальных медиа» за проект «Гигаbeats, или Аудиосообщения по другим правилам». Наградами разного достоинства члены жюри также отметили экопроект «Переплавка», первый в России турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2019, а также кампанию оператора в TikTok «Честный контент». Церемония награждения победителей прошла онлайн.

«Серебряный Меркурий» — один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций в России. В 2020 году лучшие маркетинговые проекты выбирали в шестидесяти номинациях, среди которых были представлены разные индустрии: FMCG, товары для здоровья, ретейл, недвижимость, финансовые услуги, транспорт, медиа, развлечения и другие. На фестиваль подали 444 работы. Члены жюри оценивали проекты в два этапа: сначала сформировали лонг-лист, после онлайн-защиты проектов — шорт-лист.

Архив компании Tele2.

Наивысшие оценки жюри получил проект Tele2 «Гигаbeats, или Аудиосообщения по другим правилам». Именно он победил в номинации «Лучшая кампания в социальных медиа». Чтобы вовлечь в коммуникацию с брендом представителей поколения Z, которые ценят технологичность компаний, оригинальность идей и наличие у бренда «своего голоса», оператор создал сервис для мессенджера соцсети «ВКонтакте» Tele2 «Гигаbeats». Он помог молодежи общаться по другим правилам, превращая обычные аудиосообщения в настоящие рэп-треки. Для записи своей уникальной композиции достаточно было отправить голосовое сообщение и выбрать один из трех битов, созданных DJ Tactics. Пользователи сервиса записали почти 70 тысяч треков. Проект Tele2 «Гигаbeats» также получил серебро в другой номинации — «Лучшая инновационная кампания».

Экологический проект Tele2 «Переплавка» завоевал серебро в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Лучшая кампания по влиянию на окружение или общество и брендинг территорий». Задача проекта — объяснить людям важность переработки старых мобильных телефонов, побудить клиентов сдавать их в утилизацию и создать для этого инфраструктуру. Старые телефоны сдать практически некуда, а в них содержатся цветные металлы, и переработка позволит использовать их повторно. Tele2 открыла 69 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России. За три недели клиенты оператора сдали 1217 гаджетов. Эти устройства отправились на челябинский завод «Мегаполисресурс».

Первый в России турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup'19 получил бронзу в номинации «Лучшая кампания маркетинга киберспорта». Для поддержки перспективного направления компания предложила геймерам играть по другим правилам — с мобильных телефонов с помощью 4G-интернета. Компания Tele2 организовала первый в России турнир по мобильному киберспорту, который собрал онлайн более 3600 киберспортсменов. Финал соревнования состоялся на популярном фестивале Geek Picnic в Москве, на Воробьевых горах.

Еще одно серебро Tele2 получил в номинации «Лучшая кампания в социальных медиа» за проект «Честный контент» в TikTok. Следуя принципам честности, оператор запустил челлендж «Покажи, что за кадром, с Tele2». Сама компания показала, что происходит на съемочной площадке рекламных роликов. Идею подхватили пользователи соцсети и сняли 3450 видео.

Инна Походня,

директор по маркетингу Tele2: