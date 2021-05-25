Телефонный мошенник разоткровенничался и дал совет россиянам

Телефонный мошенник позвонил юристу из Екатеринбурга и попросил его снять деньги через банкомат и перевести их на новый счет.

Специалист по правоведению вместо этого задал ему несколько вопросов и попросил дать совет россиянам. <Запись разговора опубликована на сайте Е1.RU.>

Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника банка, представился Александром.

Зарплата

Он рассказал, что получает фиксированную заработную плату в долларах.

«Имеется, конечно же, процентная ставка, все зависит от того, какое количество клиентов будет обработано за неделю и насколько успешно будут направлены деньги на, так скажем, обновленные счета», — уточнил Александр.

Непыльная работа

По его словам, работа легкая. Он обзванивает людей он из офиса.

Мошенник заявил, что не страдает муками совести и не боится быть пойманным.

«Мы с вами живем в стране, в которой доказать телефонное мошенничество, если оно умно подвязано с помощью правоохранительных органов, не так уж и легко. Тем более у каждого имеется свой адвокат», — уточнил мужчина и порекомендовал россиянам хранить деньги в одном из топовых российских банков, чтобы не пострадать от рук мошенников.

До начала разговора

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал россиянам об одном из любимых приемов телефонных мошенников, пишет Lenta.ru. По словам эксперта, злоумышленники часто подбирают телефонные номера, похожие на те, которые используются реальными банками, финансовыми организациями, госорганами.