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Жизнь

Телефонное мошенничество хотят «десятикратно снизить» с помощью нацпрограммы

Борьбу с телефонным мошенничеством предложили включить в нацпрограмму «Цифровая экономика». На его десятикратное снижение к 2024 году нужно будет потратить 100−150 млн рублей, пишет РБК.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Помимо этого планируется создание центра кибербезопасности для облачных госсистем. С таким предложениями выступили крупные компании и ряд ведомств: Сбербанк, «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком Холдинг», «Гостех», Минцифры, ФСБ, ФСТЭК, компании отраслей ИТ и информационной безопасности.

Речь идет о создании системы территориально распределенного SOC с использованием государственно-частной модели. В материалах указывается на необходимость не допустить монополизации процесса построения системы. Ответственным за сопровождение реализации задачи предлагается сделать АНО «Цифровая экономика».

Представитель Минцифры отметил, что о конкретных мерах и финансировании возможных мероприятий говорить рано.

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