Телеграм-канал: создаем публикации вовремя

Ведение Телеграм-канала имеет свои нюансы, и один из них — контент. Информационное наполнение должно быть увлекательным и качественным.

Плагиату и воде — НЕТ!

Задумайтесь, как много и с какой периодичностью появляются свои мысли, способные стать основой для публикации? Каждый час или по одному собственному посту раз в два дня? Понимание этого момента необходимо для планирования контент-плана вашего канала.

Использование вторичного контента практически не имеет желаемой отдачи, даже если параллельно проводите Активный Пиар на YouTube. Не стоит постить то, что уже сотню раз обсуждалось на иных каналах и площадках. Что же публиковать? Отличный результат дает контент, построенный на личном опыте, подтвержденной экспертизе и всём том, что не удается нагуглить в сети.

Комментирование новостей

Взявшись комментировать новость, преподнесите ее в другом разрезе, сделайте свои выводы, постройте прогнозы. Хорошо, если при этом будут использоваться таблички, графики, указываться источники. Анализ событий в вашем контенте может побуждать людей к переосмыслению произошедшего. Перепечатка же ранее опубликованных новостей превращает пост в пустышку и отвращает людей от чтения канала с подобным наполнением.

Перевод новостей иностранных СМИ — тоже не лучший выбор. Люди любят читать в Телеграм контент людей, хорошо разбирающихся в определенной теме, имеющих любопытную точку зрения. Например, проанализируйте на своем канале причины, приведшие к появлению новости именно сейчас, с чьи интересами это может быть связано. Ответы на эти вопросы делают анализ интереснее.

Частота публикации постов

Подавляющее большинство людей не имеет возможности ежедневно по несколько раз читать публикации всех понравившихся каналов, а потому не стоит гнаться за количеством новых постов.

Частота постинга напрямую зависит от тематики контента. Рекомендуется публиковать не более одного поста в день, если, конечно, речь идет не о новостном канале. Но каждый новый пост должен быть содержательным, интересным, без мусора, чтобы сформировать у подписчика внимательное отношение к вашим публикациям.

И теперь «фишечка» о времени публикации: в неровный час, например, в 19:05, конкуренция за внимание меньше, чем в ровный 19:00. А вот время суток роли не играет.

Полезные советы для работы с каналом

Сервис отложенного постинга. Дефицит времени сделал востребованными сервисы отложенного постинга. Они позволяют создавать контент в удобное время, например, 2−3 поста за день, и ставить их на отложенную публикацию, чтобы они вышли на канале в нужный для автора момент.

Закрепы. По истечении пары месяцев с момента начала публикации постов стоит создать закрепленный пост. Содержащаяся в нем информация об авторе и опубликованных им статьях позволят читателю получить представление о канале и оценить свою заинтересованность в нем. Подобный закреп нуждается в периодичном обновлении.

Лонгриды. Тексты, превышающие в объеме 4−5 абзацев, рекомендуется изначально запостить на текстовых платформах. Технология проста: лонгрид размещается на ЖЖ, Дзен, Medium или другой платформе, затем публикуется коротенькая аннотация (пост-превью) для Телеграм, и в Телеграм-пост вставляется ссылка на текст на Платформе.

Говорящая картинка. Подписчики обожают контент с информационными картинками из разряда «до» и «после». Грамотное использование фотографий резко повышает популярность поста и делает его интереснее.