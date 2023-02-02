Telegram-координация и новые системы управления. К чему готовится речфлот на Алтае

О том, как в Алтайском крае модернизируется речной флот и о новых технологиях, помогающих в организации перевозок, рассказал начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн.

Межнавигационный ремонт

Речные суда в Алтайском крае готовят к навигационному периоду 2023 года: им ремонтируют двигатели, корпуса, пожарные и заливочные системы, а также электронное оборудование.

По словам Александра Чуприна, всего отремонтировать планируется 37 судов. На 16 из них работы уже завершены, 10−11 судов — в процессе. Всего на судоремонте задействовано 42 человека.

В минувшем году из-за маловодья страдали корпуса и днища, задевавшие дно и мели, поэтому на трех буксирных теплоходах (всего их четыре) идут активные сварочно-корпусные работы. Выполнено уже порядка 60% работ.

Путейских теплоходов на берегу 11 единиц — там идут как сварочные, так и механические работы, 70% этих работ уже завершено.

Подробнее — смотрите в нашем фоторепортаже.

Подготовка Алтайского края к речной навигации 2023. Дмитрий Лямзин.

Старый земснаряд на новый лад

На одном из трех земснарядов края проведен капитальный ремонт — полностью заменена силовая электрическая установка, пульты управления, электродвигатели.

Александр Чуприн,

начальник Барнаульского района водных путей:

Там заменена вся советская начинка системы управления на современное оборудование. Стоимость работ составила порядка 45 млн рублей. 24 декабря работы были завершены и приняты комиссией.

Также для земснаряда приобретены устройство для выведения грунта по трубопроводу — рефулер — и сам грунтопровод из современного композита. Это обошлось еще примерно в 65 млн рублей. Зато с новым оборудованием судно сможет работать оперативнее.

Подготовка Алтайского края к речной навигации 2023. Дмитрий Лямзин.

Новое судно

Еще один земснаряд строится для алтайского сегмента речного флота в Городце, к концу 2022 года он был готов на 68%. Ранее ожидалось, что судно поступит в край уже в конце 2023 или начале 2024 года, однако теперь ожидаемый срок завершения работ сдвинулся на сентябрь 2024 года.

Александр Чуприн,

начальник Барнаульского района водных путей:

В связи с последними событиями, ведется корректировка по комплектующим, а именно — по системе управления, электронной начинке. Переходим либо на отечественные элементы, либо на другие аналоги, поэтому срок несколько сместился.

Подготовка Алтайского края к речной навигации 2023. Дмитрий Лямзин.

Зачем краю земснаряды?

Исторически сложные в плане дноуглубления участки на водных путях Алтайского края — это Верхняя Обь и Катунь. Последняя — наиболее проблемный отрезок. Из-за каменистого дна имеющиеся земснаряды практически не могут на ней работать, а новый сможет.

Кроме того, Катунь — очень сложная река с высокой скоростью течения и большими суточными перепадами уровня воды до 60 см. Это создает проблемы с закорчеванностью и замытием судового хода.

Александр Чуприн,

начальник Барнаульского района водных путей:

От начала Оби до Усть-Пристани колебания уровня воды тоже достигают 40−60 см за сутки. Плюс многорукавность: когда уровень воды после подъема начинает снижаться, река распадается на множество рукавов и нам, по сути, приходится собирать ее обратно в единое русло, нагоняя для этого целую группировку земснарядов из нескольких единиц.

Подготовка Алтайского края к речной навигации 2023. Дмитрий Лямзин.

Технический и грузовой флоты

Зато в новом сезоне пополнится грузовой флот — к нему добавятся несколько барж, дополнительно будет задействован еще один теплоход. Всего в новом навигационном периоде планируется ввести в работу порядка 44 судов.

Александр Чуприн,

начальник Барнаульского района водных путей:

Рабочее ядро только в нашем районе водных путей планируется в районе 38 единиц технического флота. Рабочее ядро — это то, что обслуживает внутренние водные пути, обеспечивает безопасность движения флота, внутреннюю обстановку, дноуглубление. Все остальное — это грузоперевозки.

Подготовка Алтайского края к речной навигации 2023. Дмитрий Лямзин.

Грузоперевозки

Речные грузоперевозки в текущем году планируется нарастить до 1,3 млн тонн. Это превысит даже рекордные показатели 2022 года. По словам Александра Чуприна, такого результата помогут достичь, в том числе, информационные технологии.

По его словам, нарастить грузоперевозки планируется, помимо прочего, за счет улучшения логистических процессов, в ходе чего сократится время простоя грузового флота. Все контракты по грузоперевозкам должны быть заключены к концу марта.

Подготовка Алтайского края к речной навигации 2023. Дмитрий Лямзин.

Александр Чуприн,

начальник Барнаульского района водных путей:

Рост грузоперевозок в предыдущем году достигнут в том, числе, за счет того, что теплоходы раньше вышли, меньше простаивали, внедрялась система автоматизации — диспетчеры используют новые системы управления, Telegram.

Начало навигации на верхнем участке Оби (Бия, Катунь, Объ от истока до Барнаула) запланировано на 26 апреля, а на участке от Барнаула до Камня-на-Оби — с начала мая.