27 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Борьба с обмелением. Дно Оби настойчиво укрепляют в Алтайском крае

Алтайскому краю строят земснаряд стоимостью 1 млрд рублей для укрепления дна Оби. Его доставят в регион в 2023 году.

Обь, Камень-на-Оби, набережная.
Обь, Камень-на-Оби, набережная.
altairegion22.ru

По информации краевого Минтранса, работы по укреплению дна в Оби завершили на 85%.

Чтобы реализовать годовой план, необходимо изъять еще 150 тыс. тонн грунта со дна. Планируется, что это позволит побороть обмеление реки.

«Главная задача — сохранить автодороги с помощью переориентирования груза на реку. В этом году речным транспортом перевезли более 800 тонн», — уточнил Александр Чуприн, начальник Барнаульского района водных путей и судоходства.

Отмечается, что сейчас в Алтайском крае 35 участков с низкой водностью. В настоящий момент дно Оби укрепляют в Шелаболихинском районе. Задействованы 15 сотрудников и один земснаряд.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость