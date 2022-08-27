Борьба с обмелением. Дно Оби настойчиво укрепляют в Алтайском крае

По информации краевого Минтранса, работы по укреплению дна в Оби завершили на 85%.
Чтобы реализовать годовой план, необходимо изъять еще 150 тыс. тонн грунта со дна. Планируется, что это позволит побороть обмеление реки.
«Главная задача — сохранить автодороги с помощью переориентирования груза на реку. В этом году речным транспортом перевезли более 800 тонн», — уточнил Александр Чуприн, начальник Барнаульского района водных путей и судоходства.
Отмечается, что сейчас в Алтайском крае 35 участков с низкой водностью. В настоящий момент дно Оби укрепляют в Шелаболихинском районе. Задействованы 15 сотрудников и один земснаряд.