Телеканал СТС прокомментировал сообщения о закрытии сериала «Воронины»

Сериал «Воронины» имеет стабильно высокие рейтинги и его закрытие не планируется, сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

Ранее актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram посвятила пост окончанию проекта «Воронины».

«На днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец», — написала она.

«Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно — в независимости от того, что хотят и что хотели <делать с проектом>. Пока „Воронины“ идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет», — говорится в сообщениип пресс-службы телеканала СТС.

Пост Волковой, отметил представитель СТС, может быть связан с тем, что между актерами, по всей видимости, прошел слух о закрытии проекта, пишет mail.ru.

О сериале

В 2017 году сСериал «Воронины» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий из всех адаптированных сериалов в мире.

«Данный факт был зафиксировал официальным представителем Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала „Воронины“, созданного по формату Sony Pictures Television», — говорилось в сообщении.

Российский сериал «Воронины» является адаптацией американского «Все любят Рэймонда».

В разное время в съемках сериала принимали участие известные российские исполнители и спортсмены, в числе которых Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Вячеслав Фетисов, Лейсан Утяшева и многие другие.