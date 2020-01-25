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Жизнь

Телешоу «Слабое звено» вернется на экраны

Развлекательное телешоу «Слабое звено» выйдет в эфир 14 февраля, сообщил телеканал «Мир 24». Вести программу будет Мария Киселева, как и в течение всех сезонов, выходивших с 2001 по 2008 год.

Мария Киселева.
Мария Киселева.
Скриншот видео телеканала "Мир 24"

Съемки новых выпусков начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода, цитирует пресс-службу телеканала ТАСС.

«Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха. Давайте дождемся программы в эфире, чтобы понять, что это означает», — рассказала Киселева.

«Слабое звено» — это адаптация британского формата The Weakest Link, ставшего популярным в 40 странах мира. На российские экраны шоу впервые вышло в 2001 году.

Восемь незнакомых между собой участников делятся на команды и отвечают на вопросы. Те, кто проявят наименьшую смекалку — удаляются из студии.

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