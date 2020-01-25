Телешоу «Слабое звено» вернется на экраны

Развлекательное телешоу «Слабое звено» выйдет в эфир 14 февраля, сообщил телеканал «Мир 24». Вести программу будет Мария Киселева, как и в течение всех сезонов, выходивших с 2001 по 2008 год.

Съемки новых выпусков начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода, цитирует пресс-службу телеканала ТАСС.

«Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха. Давайте дождемся программы в эфире, чтобы понять, что это означает», — рассказала Киселева.

«Слабое звено» — это адаптация британского формата The Weakest Link, ставшего популярным в 40 странах мира. На российские экраны шоу впервые вышло в 2001 году.

Восемь незнакомых между собой участников делятся на команды и отвечают на вопросы. Те, кто проявят наименьшую смекалку — удаляются из студии.