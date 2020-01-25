Телешоу «Слабое звено» вернется на экраны

Съемки новых выпусков начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода, цитирует пресс-службу телеканала ТАСС.
«Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха. Давайте дождемся программы в эфире, чтобы понять, что это означает», — рассказала Киселева.
«Слабое звено» — это адаптация британского формата The Weakest Link, ставшего популярным в 40 странах мира. На российские экраны шоу впервые вышло в 2001 году.
Восемь незнакомых между собой участников делятся на команды и отвечают на вопросы. Те, кто проявят наименьшую смекалку — удаляются из студии.