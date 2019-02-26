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Жизнь

Телескоп сфотографировал Галактического Бродягу

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» наблюдали массивное шаровое скопление NGC 2419 в созвездии Рысь — также известное как Галактический Бродяга.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Это одни из древнейших известных объектов во Вселенной, которые являются реликтами времен образования первых галактик.

Вокруг Млечного Пути существует около 150−180 таких скоплений.

Звезды в шаровых скоплениях очень похожи друг на друга, они все сформировались примерно в одно и то же время, пишет mail.ru.

Галактический Бродяга состоит из двух отдельных групп красных гигантов. Эти звезды находятся преимущественно в центре скопления.

Космический телескоп «Хаббл» (Hubble Space Telescope) — автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь Эдвина Хаббла. Телескоп «Хаббл» — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, входит в число Больших обсерваторий НАСА.

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