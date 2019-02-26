Телескоп сфотографировал Галактического Бродягу

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» наблюдали массивное шаровое скопление NGC 2419 в созвездии Рысь — также известное как Галактический Бродяга.

Это одни из древнейших известных объектов во Вселенной, которые являются реликтами времен образования первых галактик.

Вокруг Млечного Пути существует около 150−180 таких скоплений.

Звезды в шаровых скоплениях очень похожи друг на друга, они все сформировались примерно в одно и то же время, пишет mail.ru.

Галактический Бродяга состоит из двух отдельных групп красных гигантов. Эти звезды находятся преимущественно в центре скопления.

Космический телескоп «Хаббл» (Hubble Space Telescope) — автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь Эдвина Хаббла. Телескоп «Хаббл» — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, входит в число Больших обсерваторий НАСА.