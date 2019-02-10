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Жизнь

Телеведущая Екатерина Андреева обвинила Запашного в пропаганде жестокого обращения с животными

Телеведущая Екатерина Андреева в своем Instagram обрушилась с критикой на методы работы в цирке Эдгарда Запашного из-за жестокой дрессировки животных, пишут «Известия».

Цирк.
Цирк.
Открытые источники (ССО)

Поводом стало убийство леопарда в Абхазии, которого Андреева, как посол леопарда от Всемирного Фонда Дикой Природы, опекала. По ее словам, в дикой природе республики осталось всего четыре леопарда.

Телеведущая призналась, что расплакалась от новости об убийстве. Она считает, что в Абхазии и в России нет нормального, жесткого закона о защите животных.

Екатерина Андреева,
телеведущая:

И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов «Цирк дю Солей», до которого ему пока как до Луны, и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов. Я не хожу в цирки, где пиками, плетками, огнем заставляют гордых полосатиков и гривастых трюкачить на потребу публики.

15 декабря Эдгард Запашный пожаловался президенту Владимиру Путину на планы бизнесмена Михаила Гуцериева открыть в Сколково стационарную площадку канадского Cirque du Soleil стоимостью около 50 млн долларов. По его мнению, это негативно скажется не только на российском цирке, но и на спорте.

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