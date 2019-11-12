Телеведущая Елена Малышев подаст в суд на СМИ, обвинившие ее в пьяном дебоше

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева опровергла слухи о том, что она в нетрезвом состоянии была замечена в аэропорту Краснодара, пишет Газета.Ru. Малышева заявила, что подаст в суд на все издания, опубликовавшие эту новость.

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» назвала «вопиющей ложью» слухи о том, что она якобы в пьяном виде «устроила дебош» в аэропорту.

«Я вообще не пью, не курю, не ругаюсь матом и мою руки перед едой! Они „для подлинности“ могли бы написать, что я пила, ругалась матом и голая танцевала на столе», — возмутилась Малышева.

Она добавила, что видео, на основе которого была сфабрикована новость, не содержит никаких предпосылок к обвинениям в неадекватном поведении.

Новость о том, что якобы нетрезвая знаменитость «с затуманенным взглядом» ругалась матом и «билась об углы» в аэропорту Краснодара появились в прессе 11 ноября. Основой для этих слухов, согласно СМИ, послужили показания неких очевидцев и видеоролики на странице Малышевой в Instagram, в которых она комментирует свои передвижения в аэропорту.

При этом снимая Stories, телезвезда вела себя естественно и не давала очевидных поводов подозревать ее в нездоровом образе жизни и аморальном поведении.