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Жизнь

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде отреагировала на сообщения о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, в котором утверждается, что она якобы пользуется яхтой и самолетом общей стоимостью 8 млрд рублей.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Эту информацию она назвала «нативной рекламой».

«Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет», — написала Аскер-заде на странице в Instagram.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не знают об этом расследовании ФБК и никак его не комментируют, пишет «Росбалт».

Между тем некоторые СМИ удалили свои новости, в которых упоминалось расследование ФБК, сообщает «Дождь».

Чем известна Наиля

Телеведущая Наиля Аскер-заде больше известна зрителям новостей и экономических передач. Ее часто можно увидеть в новостных программах российского телевидения. Помимо профессионализма журналистки, зрители часто отмечают ее привлекательную внешность.

В открытом доступе информации о ее происхождении нет, но в соцсети Наиля признавалась в том, что в детстве жила в Баку.

Несколько лет Наиля работала финансовым корреспондентом газеты «КоммерсантЪ». Во время работы в газете она познакомилась с владельцем российской ежедневной общественно-политической газеты Алишером Усмановым.

После «Коммерсанта» Аскер-заде работала в газете «Ведомости».

После работы в «Ведомостях» Наиля перешла на канал «Россия 24». С сентября 2017 программа выходит на канале «Россия» под названием «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Героями программы стали А. Силуанов, Р. Кадыров, В. Мединский, Д. Песков, А. Усманов, С. Нарышкин, И.Сечин.

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