Телеведущая и модель Виктория Боня разделась ради собственного бизнеса

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня выпустила собственную линейку джинсов под названием Victoria Bonya Jeans. Рекламную кампания она начала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав полуобнаженные фотографии.

На черно-белом снимке 38-летняя Боня позирует топлес, прикрывая грудь руками. На ней — джинсы с завышенной талией и крупной надписью dangerous («опасный») на уровни молнии.

«Как вам новая джинсовая коллекция Виктории Бони? Жду ваших комплиментов в адрес Victoria Bonya Jeans. Больше пяти лет я мечтала создать свою линию джинсов! И это все для вас, мои любимые!" — написала Боня в своем Istagram.

Джинсы Victoria Bonya Jeans продаются по цене 4900 рублей.

В мае 2017 года британская газета Daily Mail назвала российскую модель и телеведущую Викторию Боню одной из самых безвкусно одетых знаменитостей, которые пришли на премьеру фильма «Окча» на Каннском кинофестивале. Россиянка появилась на красной ковровой дорожке в нежно-голубом длинном платье с накидкой из перьев марабу, сообщает WomenRambler.