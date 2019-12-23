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Жизнь

Телеведущая Малышева показала свой дом на уик-энд в Лондоне

Телеведущая Елена Малышева показала, как выглядит ее лондонская квартира, которую они арендовали с мужем.

Англия. Лондон.
Англия. Лондон.
СС0

«А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию», — пояснила телеведущая.

Из интерьера лондонской квартиры Малышеву поразило, что кровать расположена слишком высоко, а мусор нужно выкидывать в специальное отверстие в столе.

Напоследок ведущая пожелала своим подписчикам спокойной ночи и продемонстрировала балдахин, натянутый над кроватью в спальне.

Комментаторы на экскурсионное видео «британской недвижимости» отреагировали по-разному. Многим понравился дом и отдых телеведущей, пишет ura.ru.

«А слабо поехать в русскую деревню?! И зайти в медпункт если такой существует?», — спрашивают другие.

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