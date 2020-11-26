Телеведущая Виктория Боня попила воду и попала в полицию

Экс-участница «Дома 2», телеведущая и модель Виктория Боня нарвалась на скандал в парижском аэропорту. Об этом она рассказала в своем аккаунте Instagram.

Во французскую столицу телеведущая отправилась на свой день рождения, который должна отметить 27 ноября. Однако, как пожаловалась она в сториз в своем Instagram, визит в Париж начался с задержания в аэропорту. Полицейские возмутились, что Боня сняла маску, чтобы попить воды.

«Полицейский на меня так орал ни за что, ни про что, просто так. Короче, путешествие моё началось», — пожаловалась телеведущая.

Далее, как она утверждает, полицейские сами просили ее успокоиться. При этом в отделении полиции она просидела более часа.

В результате скандала ее отпустили, и она смогла улететь. Куда — Боня не сообщила.