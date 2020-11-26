Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Телеведущая Виктория Боня попила воду и попала в полицию

Экс-участница «Дома 2», телеведущая и модель Виктория Боня нарвалась на скандал в парижском аэропорту. Об этом она рассказала в своем аккаунте Instagram.

Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
www.instagram.com/victoriabonya

Во французскую столицу телеведущая отправилась на свой день рождения, который должна отметить 27 ноября. Однако, как пожаловалась она в сториз в своем Instagram, визит в Париж начался с задержания в аэропорту. Полицейские возмутились, что Боня сняла маску, чтобы попить воды.

«Полицейский на меня так орал ни за что, ни про что, просто так. Короче, путешествие моё началось», — пожаловалась телеведущая.

Далее, как она утверждает, полицейские сами просили ее успокоиться. При этом в отделении полиции она просидела более часа.

В результате скандала ее отпустили, и она смогла улететь. Куда — Боня не сообщила.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость