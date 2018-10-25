Телеведущий Андрей Малахов показал, как выглядел 30 лет назад

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал архивное фото — вырезку из газеты «Кировский рабочий», на которой запечатлен в 16-летнем возрасте. Снимком 46-летний ведущий поделился в Instragram.

Андрей с детства увлекался журналистикой и обучался в школе юных корреспондентов в родном городе Апатиты Мурманской области.

«Это было недавно, это было давно», — подписал снимок 46-летний Малахов.

Поклонники сразу узнали Андрея и принялись бурно обсуждать снимок: «Совсем не изменился», «Это прям как знак, что нашего Андрюшу напечатали в газете еще до того, как он стал известным», «Малахов узнаваем всегда», «Андрей, всегда улыбается. Молодец. Добрый, душевный», «Вот это да, вы не сильно изменились, красавчик, что сказать», «Как ценные для нас такие фотографии, это необъяснимо», «Наше детство незабываемо!», пишет mail.ru.

«Андрей! А я помню ваше „Доброе утро“. Каждый день я собиралась с Вами в школу», — пишет одна из комментаторов.

Исследование

Исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта «Образ журналиста в массовом сознании россиян» опубликовала список самых авторитетных журналистов, которых назвали опрошенные россияне.

На просьбу назвать самых авторитетных журналистов респонденты чаще всего называли ведущих федеральных каналов «Первый» и «Россия 1». Соловьева назвали 178 человек (11,1%), Малахова — 131 (8,2%), Познера — 116 (7,2%), сообщает «Дождь».