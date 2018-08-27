Телеведущий Малахов развалился на ступенях студии

Таким образом Андрей Малахов принял участие во флешмобе #fallingstars2018 («падающие звезды»). Комментаторы тут же отреагировали: «Побоялся лицо испачкать, добавил листы бумаги в кадр, белоручка», «Вот ведь странная штука телевидение ты — упал, а рейтинг — вырос».
Он передал эстафету коллегам Тине Канделаки, Ксении Собчак, видеоблогеру Роме Желудю, дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории.
Флешмоб запустил в конце июля DJ Smash, пишет mail.ru. В своем Instagram музыкант выложил снимок, на котором он лежит у трапа самолета. Уже «упали» Татьяна Навка, Филипп Киркоров и другие.
Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка упала на лед во весь свой рост. Навка в подписи к фото отмечает, что «приняла эстафету» от Филиппа Киркорова, который «выпал» из вертолета.
В челлендже принимают участие не только знаменитости, но и обычные пользователи интернета.