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Телеведущий Малахов развалился на ступенях студии

Ведущий вечернего субботнего шоу «Привет, Андрей!» опубликовал фото из студии, на котором он запечатлен лежащим на ступеньках.

Андрей Малахов.
Андрей Малахов.
instagram.com/malakhov007

Таким образом Андрей Малахов принял участие во флешмобе #fallingstars2018 («падающие звезды»). Комментаторы тут же отреагировали: «Побоялся лицо испачкать, добавил листы бумаги в кадр, белоручка», «Вот ведь странная штука телевидение ты — упал, а рейтинг — вырос».

Он передал эстафету коллегам Тине Канделаки, Ксении Собчак, видеоблогеру Роме Желудю, дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории.

Флешмоб запустил в конце июля DJ Smash, пишет mail.ru. В своем Instagram музыкант выложил снимок, на котором он лежит у трапа самолета. Уже «упали» Татьяна Навка, Филипп Киркоров и другие.

Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка упала на лед во весь свой рост. Навка в подписи к фото отмечает, что «приняла эстафету» от Филиппа Киркорова, который «выпал» из вертолета.

В челлендже принимают участие не только знаменитости, но и обычные пользователи интернета.

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