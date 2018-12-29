Телеведущий Дмитрий Киселев прочитает рэп в эфире

Телеведущий Дмитрий Киселев прочитает рэп в новогодней передаче на телеканале «Россия 1». Об этом он рассказал изданию «Открытые медиа».

Журналист порекомендовал всем, кто будет смотреть увидеть шоу с его участием, «держаться за перила». Выступление Киселева покажут 3 января в программе «Мастер смеха». Проект нацелен на поиск малоизвестных юмористов. В передаче выступят и другие известные личности.

Киселев уже читал рэп в эфире своей авторской передачи «Вести недели». Он поддержал зачитал текст стихотворения Владимира Маяковского под бит. Он назвал поэта-футуриста предтечей современных рэперов.

Ранее Киселев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в 2019 году хочет организовать рэп-фестиваль в крымском Коктебеле на нудистском пляже.