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29 декабря
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Жизнь
26

Телеведущий Дмитрий Киселев прочитает рэп в эфире

Телеведущий Дмитрий Киселев прочитает рэп в новогодней передаче на телеканале «Россия 1». Об этом он рассказал изданию «Открытые медиа».

Владимир Путин и Дмитрий Киселев.
Владимир Путин и Дмитрий Киселев.
kremlin.ru

Журналист порекомендовал всем, кто будет смотреть увидеть шоу с его участием, «держаться за перила». Выступление Киселева покажут 3 января в программе «Мастер смеха». Проект нацелен на поиск малоизвестных юмористов. В передаче выступят и другие известные личности.

Киселев уже читал рэп в эфире своей авторской передачи «Вести недели». Он поддержал зачитал текст стихотворения Владимира Маяковского под бит. Он назвал поэта-футуриста предтечей современных рэперов.

Ранее Киселев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в 2019 году хочет организовать рэп-фестиваль в крымском Коктебеле на нудистском пляже.

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