Телезрители всерьез ополчились на Елене Исинбаеву и завалили Instagram негативом

Поклонники фигуриста Ильи Авербуха потребовали убрать Елену Исинбаеву из жюри организованного им телешоу «Ледниковый период». Зрителям не понравлась манера говорить бывшей спортсменки и ее оценки участникам.

«Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов-то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри! Такое впечатление, что она обижена на весь мир», — написала в комментариях к публикации в Instagram одна из подписчиц Авербуха.

Тот в ответ выразил удивление тем, что люди требуют сразу убрать кого-то, если мнение этого человека не совпадает с их собственным, пишет портал News.ru.

Однако на сторону просительницы встали и другие пользователи. Они отметили, что судейство должно быть справедливым, а член жюри должен уметь внятно обосновать своё решение, а не говорить «на уровне детского сада».

Некоторые высказали мнение, что Исинбаева «только всt портит», и подметили, что она «откровенно занижает оценки хорошим парам и портит итог». Поклонники фигурного катания даже посчитали, что «одна злоба в ней», поэтому она «оценки ставит от балды».

Были и те, кто прямолинейно потребовал от Авербуха прислушиваться к мнению народа. Вместе с тем Авербуха поблагодарили за то, что тот отреагировал на просьбы зрителей и «болтливый комментатор наконец-то перестал портить номера своими неуместными замечаниями».