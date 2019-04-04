Тело «народного генерала» Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело актера Алексея Булдакова, который умер в Монголии, уже отправили в Россию, заявили в посольстве в Улан-Баторе. Прощание с актером состоится в Доме кино, сообщает РИА Новости.

Ранее в дипмиссии сообщили, что причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. В 1969-м он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, в театре киностудии «Беларусьфильм».

Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

Также россиянам полюбился клип с его участием «Погода в доме».

Народная артистка России, певица Лариса Долина выразила глубочайшие соболезнования родственникам и близким друзьям скончавшегося на 69-м году жизни актера Алексея Булдакова.

Долина и Булдаков дружили в течение долгих лет. Актер снимался в трех клипах артистки, в том числе на песню «Погода в доме». Лариса Долина сказала, что не может поверить в смерть своего близкого «замечательного, талантливого, энергичного и смешного» друга, пишет riafan.ru.